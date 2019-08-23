كوريا الجنوبية تنظر فى توجيه دعوة إلى الشمال للمشاركة بحوار سيئول للدفاع

تنظر كوريا الجنوبية في توجيه دعوة إلى كوريا الشمالية للمشاركة في "حوار سيئول للدفاع لعام 2019" المقرر إجراؤه في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل في سيئول، وفقا لما أوضحه مصدر حكومي اليوم الجمعة.



يشار إلى أن "حوار سيئول للدفاع" يجري في الفترة من 4 إلى 6 ستبمر في فندق لوتيه في سيئول بمشاركة نواب وزراء الدفاع من 56 بلدا وخبراء أمنيين من 5 منظمات دولية.



ومن المتوقع أن تسهم مشاركة كوريا الشمالية في الحدث في تحسين العلاقات بين الكوريتين، وذلك في حال قررت بيونج يانج إرسال كبار مسؤوليها للحدث.



وكانت كوريا الجنوبية قد دعت الشمال إلى المشاركة في حوار سيئول للدفاع في عام 2015، إلا أن الشمال لم يقبل الدعوة.



ومن المقرر أن يتطرق حوار سيئول للدفاع في دورته الثامنة، إلى بحث عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدولي والسلام في شمال شرق آسيا.



ووضعت كوريا الجنوبية "الحد من التسلح من أجل إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية" ضمن أجندة الحدث لهذا العام، تلبيةً لدعوة من الأمم المتحدة.