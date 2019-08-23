تحريات سرقة شركة سياحة بالجيزة: المتهمون استخدموا مفتاحًا مصطنعًا

كشفت معاينة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة سرقة مجهولين لشركة سياحة، واستيلائهم على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، عن استخدامهم مفتاحا مصطنعا فى فتح باب الشركة.



واتضح من خلال المعاينة، وجود آثار عنف بالباب، واستغلال المتهمين مغادرة موظفى الشركة لها، وسرقة محتوياتها، وفشلهم فى سرقة الخزينة لعجزهم عن تحطيمها.



وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسرقة مجهولين لشركة سياحة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين استولوا على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، مستغلين انصراف موظفى الشركة، عقب انتهاء وقت العمل.



وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.