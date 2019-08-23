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عالم

مسؤول أمريكى: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا "أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" يحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة إس-400 التي يقول مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع دفاعات الحلف وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة في أبريل بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ إس-400، وزادت حدة التوتر في يوليو، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا خلافا لرفعها من برنامج إنتاج الطائرة إف-35، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول "أبلغنا تركيا دائما أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400. عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى".

وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.
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