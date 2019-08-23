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فن

فيديو.. مليون مشاهدة لأحدث أغانى أصالة "حاجة متخصكش"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:42 ص
الفنانة السورية أصالة
الفنانة السورية أصالة نصري
منة سالم
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تخطت أحدث أغاني الفنانة السورية أصالة نصري، "حاجة متخصكش" حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "حاجة متخصكش" لـ أصالة، من كلمات: ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار: أوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

وكانت أصالة قد طرحت أغنيتين من ألبومها المنتظر، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم، والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.

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