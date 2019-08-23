الجزائر.. وفاة 5 أشخاص خلال حفل نجم الراب دراجى

قال مصدر في مستشفى إن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبدالرؤوف في العاصمة الجزائرية، ليل الخميس، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".



وقد أحيا نجم الراب دراجي حفلا موسيقيا على استاد 20 اوت ببلوزاد في العاصمة الجزائرية، يعود ريعه للأعمال الخيرية في الجزائر.



وشهد الحفل حضور جماهيري غفير من عشاق الراب ونجم الراب "سولكينج"، حيث تجمع الآلاف للاستمتاع بباقة من أغانيه العالمية تفاعل معها الحاضرين بحماس وتجاوب كبير.



وأدى مجموعة من أغانيه منها "فيدا لوكا"، "ميلانو"، "مدام كوراج" مع المغني الراب العالمي الفرانكو جزائري "فيانسو".



وأيضا أمتع الجمهور بأغنية "اديوس" رفقة مغني الراب الفنان فرنكو جزئري "الجيرينو" وكذا اغنية "داليدا" و" لا ليبرتي".