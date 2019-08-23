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منوعات

"نايفر" أكثر الشركات تفضيلا للعمل لدى الطلاب فى كوريا الجنوبية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر استطلاع للرأي اليوم الجمعة أن الشركة الأكثر تفضيلا للالتحاق بها لدى الطلاب الجامعيين في كوريا الجنوبية هي شركة "نايفر".

وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بوابة التوظيف "جوب كوريا" وبوابة التوظيف بدوام جزائي "ألبامون" مؤخرا على 1،244 من الطلاب الجامعيين في جميع أرجاء البلاد، أجاب 21% من المستطلعين بأنهم يفضلون العمل في "نايفر" من بين أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية.

وبالتالي تتصدر "نايفر" قائمة أكثر الشركات تفضيلا للعمل لدى الطلاب الجامعيين للسنة الثانية على التوالي.

وجاءت "سامسونج للإلكترونيات" (16.9%) في المركز الثاني، تليها "كاكاو" (16.5%) و"سي جيه تشيلجيدانغ" (12.9%) و"إل جي إلكترونيكس" (9.6%).

ومقارنة مع نتائج استطلاع الرأي للعام الماضي، ارتفعت سامسونج للإلكترونيات 3 مراكز، في حين تراجعت كل من كاكاو وسي جيه تشيلجيدانغ مركزا واحدا.

وحسب الجنس، أصبحت "نايفر" الشركة الأكثر تفضيلا للعمل لدى الطلاب الذكور، تليها "سامسونج للإلكترونيات" و"كاكاو" و"إل جي إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس".

كما جاءت "نايفر" أيضا في المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تفضيلا للعمل لدى الطالبات، تليها "كاكاو" و"سي جيه تشيلجيدانج" و"سامسونج للإلكترونيات" و"فندق شيلا".
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