مصدر: السجين رامى شعث استثمر أموال الفلسطينيين فى الكيانات الإرهابية

كشف مصدر مطلع، أن المدعو رامي شعث «فلسطيني الجنسية» تقدم بطلب للجهات المصرية المختصة للحصول على الجنسية، وتم رفض طلبه لأسباب تتعلق بدراسة طلبات الحصول على الجنسية، وعدم توافر الشروط في الطلب المقدم منه.



واستكمل المصدر: «الجانب المصري يراعي دائما الحرص على عدم طمث الهوية الفلسطينية، ولكن السجين رامي شعث لجأ للتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية وعملائهم داخل مصر، وتورط بدافع الانتقام وتحقيق مكاسب مادية في الوساطة لتوجيه أموال تبرعات المحاصرين الفلسطنيين واستثمارها في الكيانات الإخوانية الإرهابية لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أبرياء من المواطنين المصريين.



وأكد المصدر أن السجين رامي شعث يحاكم في مصر على ذمة قضية متورط فيها، وأن أدلة إدانته تم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه على ذمة تلك الاتهامات.



وطرح المصدر تساؤلات منطقية، لماذا باع شعث بإرادته الحرة القضية الفلسطينية وتحالف مع الجماعة الإرهابية واشترى الجماعة الإرهابية بأموال الفلسطينيين، ولماذا فضل الهروب من الجهاد لصالح وطنه «فلسطين» ووجه جرائمه ونشاطه العدائي ضد الدولة المصرية وشعبها لصالح التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.



وأكد المصدر أن شعث حقق أرباحا مادية كبيرة مرصودة من جانب الجهات المختصة بالتحري وموثقة في القضية التي يحاكم على ذمتها.