نمو نشاط القطاع الخاص فى اليابان

أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال أغسطس الحالي بأسرع وتيرة له منذ 8 أشهر، مدفوعًا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات.



وبحسب التقرير، فقد ارتفع مؤشر "جيبون" المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 51.7 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال يوليو الماضي، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.8 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017.



في المقابل، واصل قطاع التصنيع في اليابان انكماشه، رغم ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 49.4 نقطة في الشهر الماضي.



وقال جو هايس، المحلل الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت" إن البيانات الأولية تمنح الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الملموس الذي سجلته اليابان منذ بداية العام يمكن أن يستمر خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعطي دفعة في توقيت مناسب قبل الربع الأخير من العام.