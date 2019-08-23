2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبى فى أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 105 مبايعات للأراضي بقيمة 377 مليون درهم، و514 مبايعة للشقق والفلات بقيمة 623 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة هور العنز شرق، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، ومبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الممزر.



وتصدرت منطقة جبل علي أولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم، ثم الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلات، جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ومبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.



وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلات، إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 154 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، والثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 78 رهن أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، و126 رهن فلات وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 226 مليون درهم، ورهن آخر في منطقة ند حصة بقيمة 206 ملايين درهم.