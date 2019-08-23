حبس تاجر مخدرات ضُبط بـ185 طربة حشيش أخفاها فى مخبأ سرى بسيارته

أمرت نيابة الإسكندرية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه بحوزته 185 طربة حشيش قادما من مرسى مطروح.



وكشفت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية أن إدارة مكافحة المخدرات رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة من منطقة الهرم بالجيزة فى مجال تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة.



وتولى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديرية أمن الإسكندرية إعداد كمين للمتهم علي طريق مصر الاسكندرية القاهرة الصحراوي، ونجحت كلاب الأمن والحراسة في الكشف عن المخدرات داخل سيارته، حيث تم ضبط 185 طربة لمخدر الحشيش وزنها 18،500 كيلو داخل مخزن سرى أُعد خصيصًا بالسيارة لنقل وتهريب المواد المخدرة كما ضبط بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول.



واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، واستخدامه للسيارة والهاتف فى عملية النقل والترويج وأنه أعدها لترويجها بين عملائه من المدمنين والمتعاطين بمنطقة الهرم والجيزة.