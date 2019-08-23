حمو بيكا حالته خطيرة فى المستشفى ويدخل العمليات

نشر الحساب الرسمي لمطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة له من داخل أحد المستشفيات، عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهر "بيكا" وهو ملقى، على ظهره مرتديًا ملابس العمليات، مما يدل على أن حالته خطيرة، فيما امتلأ حسابه بدعاء متابعيه ومحبيه.كانت نقابة المهن الموسيقية منعت "حمو بيكا"، من الغناء بأسيوط في حفل زفاف كان سيقام داخل إحدى القاعات الجديدة بمدينة أسيوط، على خلفية قرارها السابق بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار.وأصدرت المهن الموسيقية قرارًا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعًا باتًا مع كل من مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبوليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.