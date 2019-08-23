"طيران الإمارات" تسعى للتوسّع فى السوق الفلبينية

تسعى شركة «طيران الإمارات» إلى التوسع في السوق الفلبينية، حيث تتوقع ارتفاعًا في الطلب على الطيران بين الفلبين والإمارات في السنوات المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة بيزنس ميرور الفلبينية.



وترغب «طيران الإمارات»، في إضافة مزيد من الرحلات من وإلى الفلبين، وزيادة الطاقة المقعدية.



وقال ساتيش سيتي مدير «طيران الإمارات» في الفلبين، إن القيود على زيادة الرحلات والبنية التحتية تعوق توسع «طيران الإمارات» في الفلبين، مضيفًا أن الشركة الإماراتية تود التفاوض مع الحكومة الفلبينية من أجل إزالة تلك العوائق.



وأضاف ساتيش: "أننا نحتاج إلى مزيد من الطاقة المقعدية في الفلبين ونعرف أن هناك طلبًا متزايدًا لا تفي به الرحلات الحالية".