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عالم

إغلاق فترة الترشح لانتخابات المجلس الوطنى فى الإمارات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اختتمت الخميس فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح بالإضافة إلى حضور لافت لأصحاب الهمم.

وبلغ إجمالي عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلبا بنهاية اليوم الخامس والأخير لفترة تسجيل المرشحين منها 200 طلب للمرأة و355 طلبا للرجال.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، حيث سيتم بعدها فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في حين ترد اللجنة على طلبات الاعتراض في 1 سبتمبر 2019.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر 2019، على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.
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