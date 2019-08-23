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اقتصاد

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ225 جنيهًا للمتر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:50 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الشهر الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 25 و60 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 225 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، وبلغ سعر متر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، ووصل سعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.
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