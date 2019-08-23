تنفيذ 23 ألفا و111 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت حملة أمنية مكبرة بالمنيا، ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع، في ضبط 23 ألفا و111 متهما، هاربين من تنفيذ أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمدن ومراكز المحافظة التسع في ضبط وتنفيذ 23 ألفا و111 متهما، هاربين من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



تم تنفيذ الأحكام على المتهمين المضبوطين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.