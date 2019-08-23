اتخاذ إجراءات قانونية حيال 3 عاملين بموزع مياه الكيلو 8 بمطروح

قام منذ قليل المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن محافظ مطروح، يرافقه اللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام مساعد المحافظة، بمرور مفاجئ على موزع المياه بالكيلو 8، وذلك لمتابعة الالتزام بصرف ومراجعة تعبئة مياه الشرب لسيارات المياه، وفقا لبونات الصرف الموقعة بالكميات المقررة.



وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، إنه تم المرور على موزع المياه للوقوف على مدى التزام النوبتجية العاملة خلال الفترة المسائية، حيث تواجد ملاحظ فقط من 4 ملاحظين، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 ملاحظين، أحدهم موقع حضور، واثنان غياب، وكذلك غياب موظف أمن من اثنين بأمن موزع المياه بالكيلو 8.