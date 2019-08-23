الإعدام لشاب والمؤبد لفتاة قتلا سيدة وابنتها حرقًا فى إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا لشاب، والسجن المؤبد لفتاة، لاتهامهما بقتل سيدة وابنتها وحرق جثتيهما فى القضية رقم 26603 بمنطقة إمبابة.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد محمد لاشين، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وأحمد محمد عبدالسلام، وأمانة سر عصام حسين.



وأسندت النيابة للمتهمين "سامى جورج حبيب" 35 سنة، و"آية منصور" 19 سنة، تهمة قتل المجنى عليهما "فايزة حسن" وابنتها "ياسمين خالد" عمدا مع سبق الإصرار لعلمهما بأن المجني عليهما ميسورتا الحالة، فبيتا النية وعقدا العزم على قتليهما ورسم الأول مخططا إجراميا، بجلب عقار مخدر ودس جزء في القهوة لهما وتوجه المتهم الرئيسي برفقة الثانية لمسكن المجنى عليهما بحجة شراء قطعة أثاث وما أن تقابلا معهما، لعبت المتهمة الثانية دورها الشيطاني بقدرتها على قراءة الطالع وطلبت من المجني عليهما شرب فنجان قهوة، بينما تولى المتهم الأول وضع المخدر في المشروبات.



وتبين من التحقيقات أن المجني عليها الأولى بعد شربها القهوة شعرت بالدوار وطلبت من المتهمة الثانية إدخالها لغرفتها، بعدها دخل المتهم الأول وطوق عنقها بوشاح "كوفية" لخنقها، ثم عاود خنقها بغطاء رأس المتهمة الثانية "إيشارب"، حيث قام بلفه حول عنقها حتى لفظت أنفاسها، وكررا الأمر مع المجني عليها الثانية ثم سكبا مادة سريعة الاشتعال "سبرتو" على جسديهما وأشعلا النار فيهما.



ثم استولى والمتهمة الثانية على ما فى البيت من مصوغات ذهبية ونقود وفرا هاربين.