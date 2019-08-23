تحرير 3993 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 4 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

شنت مباحث المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة على شوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمدن ومراكز المحافظة التسع، نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و993 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت حملة مرورية مكبرة بإشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، قد تمكنت من تحرير 3 آلاف و993 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سيارات مخالفة للقواعد المرورية، كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم الالتزام بالتعريفة المقررة للركوب.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 61 سائقا، أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة، بينما امتنع 3 سائقين عن إجراء التحاليل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم ضبط سيارتين متروكتين منذ فترة كبيرة.