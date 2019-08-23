8 نصائح هامة لاختيار حذاء زفاف أنيق

تحتار الفتيات فى اختيار حذاء زفاف مناسب لها، فعليها أن تختار تصميم ليس فقط رائع، ولكنه يناسب أيضًا جميع احتياجات ومتطلبات الزفاف.



ولهذا نستعرض فى السطور التالية أهم النصائح، لاختيار حذاء زفاف مناسب لكي، قبل فرحك، بحسب ما قالته مصممة الأحذية مريام رياض.





- عليك تنسيق حذاء أنيق سناسب فستانك، خاصة إذا كانت أقدامك مرئية عندما ترتدي فستان الزفاف.



- أبدأي تحديد نمط فستان الزفاف الخاص بك، وأي نمط من الأحذية سيتناسب مع نسب الفستان الخاص بك وبناءك، على سبيل المثال، إذا كان الفستان الخاص بك قصير، فإن زوجًا من النقاط أو الكعب المفتوح سيتناسب معك بشكل جيد.



- إذا كنت ترغبي في أن يتناسب تمامًا حذاءك مع فستانك، فمن الجيد أن تأخذي فستان زفافك أو حامل قماش فستان الزفاف معك عندما تذهبي للتسوق لشراء أحذية الزفاف الخاصة بك.



- لا تحتارين، فإذا كانت مطابقة الألوان أمرًا صعبا، فيمكنك دائمًا ارتداء حذاءك، أو حتى الطلب من مصمم فستان الزفاف أن يعطيك قماشًا إضافيًا لتغطية حذائك.



- فى حالة لم يتمكن أحد من رؤية قدميك، فمن المحتمل ألا تكوني مهتمة إذا كانت حذائك يتطابق تمامًا مع لون الدانتيل على فستانك أو لا، هذا يعني أن لديك القدرة على اختيار حذاء قد يكون أكثر عملية وراحة.



- يجب أن تحاول العرائس ذات الأرجل القصيرة تجنب الأحذية التي تحتوي على ميزة حزام الكاحل، خاصة إذا كان الشريط مكتنزة. يمكن أن يجعل هذا النمط من الأحذية ساقيك تبدو أقصر بكثير.



- عليك معرفة أن الكعب العالي من 2 - 3 بوصات سيوفر دائمًا ارتفاعًا إضافيًا قليلًا.



- على الرغم من أنه قد يكون من المغري اختيار الكعوب الشاهقة لإعطائك الارتفاع الإضافي الذي ترغبي به، فتذكري إذا لم تكن معتادًا على الكعب العالي جدًا، فيمكن أن يفسد يومك الخاص بك.