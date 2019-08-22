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فن

الفنون الشعبية تضيء مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
حسن أمين- إسلام الخطيب
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، معالي وزير الثقافة وقطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وإستمرارًا لمشاركة فرق البيت الفني في تمثيل جمهورية مصر العربية بالمحافل والمحلية والدولية، برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها المبهرة، تحت قيادة د. محمود صلاح، وبمصاحبة الأوركسترا الحية تحت قيادة الدكتور مصطفي سعيد، في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرون بمحكي القلعة.

وتفاعلت جماهير قلعة صلاح الدين الأيوبي مع الاستعرضات التي تتميز بها فرقة رضا بمصاحبة الأوركسترا الحية، حيث قدمت باقه من روائعها وكلاسيكيات بينها الأقصر بلدنا، غزل في الريف، لحظ رنا، تنورة، سماح النوبة، الكرونبه، النوبة، وسط تفاعل غير مسبوق من جماهير وعشاق فرقة رضا، وإشراف فني وليد طموم، وإيناس عبد العزيز، وقائد الأوركسترا د.مصطفى صبري، وتدريب استعراضات محمد زينهم، مها توفيق،أحمد فاروق، دعاء سلام، منى فاروق.

ويأتي ذلك بعد المشاركة الفرقة في مهرجان الأفريقي الدولي للفلكلور بدولية صريبا، وحازت الفرقة على المركز الأول، ضمن الفرقة المشاركة في المهرجان، ومثلت مصر أيضا في مهرجان "كلاود تيرانا" بدولة البانيا.
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