شاهد.. أحدث جلسة تصوير للفنانة ريهام أيمن

نشرت الفنانة، ريهام أيمن، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لأحدث جلسة تصوير خضعت لها وهى على الشاطئ، حيث لاقت إعجاب آلالاف من رواد التواصل الاجتماعي.



وتألقت ريهام أيمن، نجمة مسلسل "حكايات بنات"، بملابس صيفية عصرية، تناسب الشاطئ، حيث ارتدت قميص أبيض اللون، ونسقت معه جيب طويلة ملونة، ذات فتحة من الجانب.



وتفضل "ريهام" لحظات غروب الشمس، حيث جمال المنظر على الشاطئ، فكتبت عبر حسابها: "عندما تغرب الشمس، اترك كل ما تفعله وشاهده".



وخلال اليومين الماضيين، تألقت الفنانة ريهام أيضًا، بجلسة تصوير، بجوار حمام السباحة، حيث اختارت فستان أحمر اللون، ونسقت معه بعقد من الفضة، حيث جعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها بشكل عفوى جذاب.



وقدمت ريهام أيمن عددًا من الأعمال التى حظيت بمتابعة الجمهور، أبرزهم، مسلسل "محمود المصري" من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، ونالت شهرة كبيرة بمشاركتها فى بطولة مسلسل "حكايات بنات".