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عالم

واشنطن تعرب عن قلقها العميق من تدخل بكين في أنشطة فيتنام ببحر الصين الجنوبي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار تدخل الصين في أنشطة فيتنام في مجال النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية المخصصة لتلك الدولة وتطالب بها منذ فترة طويلة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن ما تقوم به الصين يدعو للتساؤل بشأن مدى التزامها بوجود حل سلمي للنزاعات البحرية، بما في ذلك إعلان (آسيان ـ الصين) بشأن تصرفات الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

وقالت إن قيام الصين بإعادة نشر سفينة استطلاع تابعة للحكومة وقوات بحرية مرافقة لها قبالة السواحل الفيتنامية يوم 13 أغسطس الجاري يعتبر تصعيدا من جانب بكين لما تسعى إليه من تخويف للأطراف الأخرى من المطالبين بحقوق المشاركة في تطوير الموارد في بحر الصين الجنوبي.

وأكدت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذا التوجه من جانب الصين وسعيها نحو إجبار الأطراف بالمنطقة على إلغاء تعاونها مع الشركات غير الصينية بما فيها الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الاستكشافات البحرية.
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