علي الحجار يشعل حفل مهرجان القلعة بأغنية "عارفه"

أشعل المطرب علي الحجار حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وقدم الحجار أغنية "عارفه" وسط غناء الجمهور، وقام بعدها بغناء أغنية "على قد ماحبينا"،وعلق علي الأغنية قائلًا، "أغنية علي قد ما حبينا" أول أغنية قدمني بيها الموسيقار بليغ حمدي من ٤٢ سنة".



وبدأ الحجار الحفل بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وتوزيع موسيقي عمار الشريعي، وسط صيحات وترحيب من الجمهور، ثم قدم بعدها "سمرة وعيون كحيلة" من كلمات سيد حجاب، وألحان وتوزيع موسيقي ياسر عبد الرحمن.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد كرمت خلال حفل افتتاح الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء المطرب محمد الحلو بجانب ٩ شخصيات أخرى، ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطرب علي الحجار، والمطربة نادية مصطفى وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.