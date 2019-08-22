موزمبيق وروسيا توقعان اتفاقيات في مجالي الأمن والطاقة

وقّع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، اتفاقيات في مجالي الأمن والطاقة، اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارته إلى روسيا.



ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية عن الرئيس الروسي بوتين قوله بعد توقيعه للاتفاقيات مع نظيره الموزمبيقي "لا تزال علاقاتنا من الجانب التجاري والاقتصادي متواضعة" مضيفًا أن لدى البلدين "آفاق جيدة".



من جانبه، قال رئيس موزمبيق- في تصريحات صحفية نُشرت عشية اجتماعه مع بوتين- "لدينا مصادر طبيعية ونتوقع أن توظِف الاستثماراتُ الروسية هذه المصادر لصالح الناس".



تأتي زيارة رئيس موزمبيق لروسيا بعد أسابيع من توقيع حكومته لاتفاقية سلام مع حركة التمرد السابقة "رينامو" وقبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.



يُشار إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين مابوتو وموسكو بلغ 115 مليون دولار عام 2018.