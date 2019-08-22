محيلبة يحرز برونزية كأس العالم للرماية ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل بطل الرماية المصري عزمي محيلبة، إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020"، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم.



ونجح الرامي المصري عزمي محيلبة في حصد الميدالية البرونزية لمنافسات كأس العالم للرماية المقامة حاليا في فنلندا، بعد احتلاله المركز الثالث، خلف كل من الإيطالي لويجي لودي صاحب الميدالية الذهبية، والفرنسي إيريك ديلاوناي صاحب الميدالية الفضية، ليتأهل الثلاثي بشكل رسمي إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.