فرنسا تدعو الهند إلى تبني الحوار مع باكستان لإنهاء أزمة كشمير

دعت فرنسا اليوم الهند إلى تبني الحوار مع باكستان طريقا لإنهاء الأزمة الراهنة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في باريس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تناولا أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والقضايا الأخرى المطروحة على القمة القادمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، والتي من المقرر أن تعقد في فرنسا.



وشدد ماكرون - حسبما أوردت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية - على أهمية قيام الهند وباكستان بحل خلافاتها بشكل ثنائى وتفادي التصعيد.



تجدر الإشارة إلى أن بلدة بياريتز الفرنسية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من الحدود الأسبانية سوف تستضيف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي يشارك فيها مودى بصفة "ضيف خاص".