سيف النصر: زعماء الوفد عمالقة صنعوا تاريخ حافل بالنضال

قال صفوت لطفي، رئيس لجنة المواطنة بحزب الوفد، إن إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة، يؤكد مكانة حزب الوفد في قلوب الشعب المصري، وأنه سيظل بيت الأمة.



وأضافت "لطفي" في تصريحات صحفية له، أن الزعماء الثلاثة أول من أسسوا لدولة ديمقراطية وتعلم العالم الديمقراطية من ثورة 1919، التي أكدت على الوحدة الوطنية من خلال شعارها الهلال الذي يحتضن الصليب.



وأكد رئيس لجنة المواطنة أن التاريخ الوطني حافل بالمواقف الوطنية لزعماء الوفد وخاصة بعد أن نجت ثورة 1919 في ترسيخ مبدأ المواطنة واحترام الآخر واحترام الحريات العامة، قائلا: "شاهدنا ذلك عندما ردد الجميع نموت نموت وتحيا مصر".