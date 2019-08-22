الولايات المتحدة: عرضنا لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا "لم يعد متاحاً"

صرّح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بأن عرض بلاده لبيع نظام صواريخ (باتريوت) الدفاعية التابع لشركة (رايثيون) إلى تركيا "لم يعد متاحًا"، وذلك بعد قرار أنقرة قبول صفقة أنظمة (إس-400) الروسية.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم عن المسؤول الأمريكي - الذي لم تذكر اسمه - قوله إن واشنطن أبلغت تركيا مرارًا وتكرارًا أن عرضها سينتهي إذا ما مضت أنقرة في صفقة شراء النظام الدفاعي الروسي.

وأضاف المسؤول الأمريكي "أبلغنا تركيا - بشكل مستمر - أن عرضنا الأخير بشأن (باتريوت) سينتهي إذا ما تسلمت نظام (إس-400)، مؤكدًا أن "عرضنا الخاص بباتريوت قد انتهى".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن - مؤخرًا - أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من صواريخ "إس-400". وقال أوشاكوف "إنه يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ "S-400" في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط".