علي الحجار: بقالي ٢٨ سنة بغني في مهرجان القلعة

رحب المطرب علي الحجار بجمهور في حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وقال "الحجار" إنه منذ أن بدأ المهرجان في دورته الأولي وهو يحرص على المشاركة به، مضيفا: "بقالي ٢٨ سنة بغني في المهرجان وكان وقتها الجمهور شباب صغير دلوقتي كبروا وأنا شكلي كبرت معاهم وجابوا أولادهم يحضروا الحفل وإن شاء الله أولادهم يطلعوا سميعة للطرب الجيد زيهم".



وبدأ الحجار الحفل بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وتوزيع موسيقي عمار الشريعي وسط صيحات وترحيب من الجمهور، ثم قدم بعدها "سمرة وعيون كحيلة" من كلمات سيد حجاب وألحان وتوزيع موسيقي ياسر عبد الرحمن.