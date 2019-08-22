موناكو يسعى للتعاقد مع الإيفواري كيسي

قالت وسائل الإعلام الإيطالية مساء اليوم، إن نادي ميلان الإيطالي لن يمانع الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع لاعب خط وسطه الإيفواري فرانك كيسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي أن ميلان حدد السعر الأدنى لبداية المفاوضات لبيع الإيفواري فرانك كيسي المطلوب في الكثير من الأندية الأوروبية.



وأفاد موقع "كالشيو ميركاتو" أن ميلان يريد سيطلب على الأقل 20 مليون يورو للسماح لفرانك كيسي مغادرة صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وارتبط اسم الإيفواري فرانك كيسي بالانتقال إلى صفوف توتنهام، قبل أن ينجح الأخير بالتعاقد مع الفرنسي ندومبيلي من صفوف أولمبيك ليون في بداية سوق الانتقالات.



ويريد موناكو مواصلة تدعيم صفوفه من أجل تقديم موسم جيد ونسيان الموسم الماضي الكارثي الذي كان فيه الفريق قريب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.