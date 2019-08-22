الفيفا: ليفربول انتهك القواعد في ضم أديكاني

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أحقية نادي لاتسيو، في ضم الهولندي الشاب بوبي أديكاني، لقائمة فريق العاصمة الإيطالية في الموسم المقبل، بعد الفصل في النزاع القائم بشأنه مع ليفربول الإنجليزي.



وانضم أديكاني "20 عامًا" إلى صفوف لاتسيو، مطلع شهر يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، بعدما لعب برفقة الفريق الرديف لليفربول الموسم الماضي.



وادعى ليفربول أن لاتسيو انتهك القواعد في طريقه نحو التعاقد مع أديكاني، حيث رفع النادي الإنجليزي قضية للفيفا، كان من الممكن أن تمنع اللاعب الشاب من التواجد في المباراة الافتتاحية للاتسيو أمام سامبدوريا، الأحد المقبل، بالجولة الأولى من الكالتشيو.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الفيفا أعلن أن أديكاني لديه بطاقة مؤقتة كلاعب لفريق لاتسيو، حتى يتم حل النزاع القائم بشكل كامل ونهائي.



وأضاف أن قرار الفيفا يعني أن اللاعب ذو الأصول النيجيرية، بإمكانه اللعب يوم الأحد المقبل أمام سامبدوريا.