اليمن: اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة

أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الخميس، أن قتلى وجرحى سقطوا خلال مواجهات بين قوات الشرعية اليمنية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية، وتم خلالها إحراق معدات عسكرية.



وأوضحت القناة أن الاشتباكات تدور بين "النخبة الشبوانية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، و"اللواء 21" التابع للشرعية من جهة أخرى، في شارع درهم ومحيط السنترال وسط مدينة عتق، كما امتدت الاشتباكات إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق، ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي، وبالقرب من مطار عتق العسكري.



وأشارت إلى أن المعارك على أشدها وأن الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تصل الطرفين، كما أفادت المصادر عن تحليق لطيران التحالف مع احتدام المعارك في عتق.