مها أبو عوف: أحمد زكي كان شخصية مجنونة

تحدثت الفنانة مها أبو عوف، عن عملها مع الفنان الراحل أحمد زكي، والذي وصفته بأنه شخصية رائعة ومجنونة ولكن جنونه حلو.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "فيه مشهد بيننا في الحديقة وكنت لا أتذكر ما قرأته والمخرج كان عصبيًا جدًا وطلب منه مساعدتي وبالفعل ظل معي حتى حفظت دوري وكنا نجلس وروحه رائعة، وكان صديقا عزيزا جدا".



وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت: "لا أحب الجدال والسياسة، ولكن أحيانا تستفزني بعض الأمور وأكتب عنها وكان آخرها الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام وظللنا 3 أيام لا نعرف الحقيقة ثم تم إعلان أنه حادث إرهابي فلماذا لا نعرف من البداية".



