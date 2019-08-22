ماذا قالت مها أبو عوف عن زواجها من عمر خورشيد وقصة حبها له؟

استعادت الفنانة مها أبو عوف، ذكريات زواجها من الموسيقار الراحل عمر خورشيد، والذي تم في بداية عام 1981.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "كان دمه خفيف ويحب الحياة جدا والصداقة اللي كانت بينه وبين عزت أبو عوف جعلت شقيقي ينهار لما طلبني للزواج بسبب فارق السن بيننا ولم يكن راضيًا، حتى عمر كلمه وكلم والدي، وظللنا فترة لم يكن أحد يعرف عن حبنا، وحتى عزت قاله أنت اتجننت وهي قد أولادك".



وعن يوم وفاته، قالت: "في هذا اليوم كان قادما لي واتأخر عليّ وكلمت المكان اللي كان فيه ولكن قالوا لي إنه تحرك من المكان من ساعة، ثم علمت أن تعرض لحادث بسيارته، حتى وصلنا المستشفى ووالدتي دخلت لرؤيته، وكنت وقتها حامل، ولكن والدتي رفضت إخباري بموته في البداية وقالت إنه تعبان جدًا".



وتابعت: "عندما علمت بوفاته شعرت بصدمة كبيرة، وأجهضت جنيني، وتوقفت عن العمل لمدة عامين ونصف العام وهو وتوفي صغير جدا، حتى أعادني عزت للعمل مرة أخرى والحياة طبعا قاسية ولكن علينا أن نكمل مسيرتنا وأتذكر دائما الحلو عن حياتنا".

