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فن

علي الحجار: مهرجان القلعة من أفضل المهرجانات الغنائية في مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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أعرب المطرب علي الحجار عن سعادته الكبيرة بالمشاركة السنوية في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء.

وقال الحجار لـ"الدستور" إن مهرجان القلعة من أفضل المهرجانات الغنائية التي تقام في مصر، مشيرًا إلى أنه يفضله علي المستوى الشخصي؛ لقربه من الجمهور، وتذاكر الحفلات الرمزية التي تسمح لجميع فئات الجمهور حضور فاعلياته.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد كرمت مساء أمس الأحد خلال حفل افتتاح الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء المطرب محمد الحلو بجانب ٩ شخصيات أخرى، ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطرب علي الحجار، والمطربة نادية مصطفى وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، والفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد كرمت مساء يوم الأحد الماضي خلال حفل افتتاح الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء المطرب علي الحجار بجانب ٩ شخصيات أخرى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وهم المطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفى وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

ومن المقرر أن يقدم الحجار خلال حفله الفنائي ضمن فاعليات المهرجان باقة من اشهر أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني المشرف، وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها: ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني وحرمًا يا سيدي.
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