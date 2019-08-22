الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث مشروع تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
طباعة
بحث محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، مشروع تركيب الكاميرات والبالغ عددها 62، وأعمال تسليم الأعمدة الحاملة للكاميرات والبالغ عددها 52، بجانب غرف التحكم، فضلًا عن متابعة إنشاء غرفة التحكم الرئيسية، التي يتم العمل بها بالتوازي مع تركيب الكاميرات، وغرفة التحكم بمديرية الأمن وغرفة الأزمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ - خلال اجتماعه مع السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد بنداري، ومدير مركز معلومات مديرية الأمن شريف حماد، ومدير الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ المهندس محمد طلعت - أنه سيتم فحص الكاميرات من خلال اللجنة المشكلة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من منظومة كاميرات المراقبة بمدينة كفرالشيخ، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات وشركة" IBM Intercom company " الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات، مؤكدًا ان المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات، مكلفًا مديرية الكهرباء، بتسهيل أعمال توصيل التيار الكهربائى للكاميرات.

وأوضح المحافظ أن أعمال مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ تعد مرحلة أولى، فيما ستضم المرحلة الثانية تزويد المراكز بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، لافتا إلى أن عدد الكاميرات قد يصل إلى 65 كاميرا، و5 غرف تحكم بالجهات المعنية بالمحافظة، للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة؛ لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور والسيارات، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، ويعد ذلك تفعيلا لأهم بنود بروتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

تقرير لجنة "علوم البحار" يفجر مفاجأة حول ديدان شاطئ الدخيلة

منذ أقل من ساعتين

توتنهام يقترب من الوقوع في "مجموعة الموت" بدوري الأبطال

منذ يوم

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

«المركزى» يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

أيام زمان

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

الصحة

أنواع صعوبات التعلّم لدى الأطفال

"الصحة العالمية": جزيئات البلاستيك في مياه الشرب خطر "محدود"

احذر.. أغذية ومشروبات تؤثر سلبًا على مفعول الأدوية

نصائح بسيطة قبل الخضوع لأى جراحة

الرئيس نيوز

رسمياً.. دخول الجماهير للدوري بـfan id واستخدام نظام تذكرتي

"كتائب حزب الله" العراقية تهدد القوات الأمريكية برد "قاصم"

مصرفيون يكشفون: أسباب قرار "المركزي" بخفض سعر الفائدة

للمرة الأولى.. "المركزى" يخفض سعر الفائدة 1.5%

منوعات

العثور على غبار نادر في ثلوج ذائبة من أنتاركتيكا

رواد "إنستجرام" يهاجمون صفحة أرنولد شوارتزنيجر وسيلفستر ستالون

تفاصيل جديدة عن الجزء القادم من "جيمس بوند"

خطر السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين

كشكول

الجامعة الألمانية ببرلين تقدم لطلابها برنامج دراسي متطور في الصيدلة

«تعليم بورسعيد»: نسعى لحل مشكلة قوائم الإنتظار لطلاب المدارس

محافظ شمال سيناء يوجه بعدم بقاء مديري المدارس لأكثر من عامين في المدرسة

محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

رئيس سابق لـ "سي أي إيه" يحذر من استمرار خطورة داعش

5 مليون دولار مكافأة على رأس 3 من قادة داعش

منشقة عن الإخوان توجه رسالة نارية لسجناء الجماعة

شباب الإخوان ينقلبون على "وجدي غنيم" بعد تشكيكه في رسائل السجون


زيت وسكر

إتفاقية تعاون بين جامعة بنى سویف وھیئة الطاقة الذریة

كيف تؤثر حركتك على فترة عمرك؟

فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق المحلة.. والسبب!

“تموين الغربية” تضبط 53 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
مدحت بشاى
كوميديا بديع خيرى.. والضحكة اللى من القلب
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
المزيد
ads

الثقافة

خبراء دوليون يشيدون بالطراز المعماري الفريد لدار الكتب في باب الخلق

وائل خورشيد يكتب: خُيّل إليَّ..

"أحلام تصطدم بالسقف" على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

مناقشات أديبة وورش فنية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك