براتب 1200 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 95 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 95 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعة والاستثمار بأسيوط، وبراتب 1200 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 4 مهندسين إلكترونيات، وميكانيكا، وذلك من الجنسين، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 25 إلى 35 سنة.



كما تحتاج الشركة، مدير مالي، مدير حسابات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره بين 35 إلى 45 سنة.



وتطلب الشركة أيضا، 5 فني تشغيل ماكينات، و4 عامل حقن وسحب، و60 عامل تجميع، على أن يكون المتقدم لإحدى تلك اولظائف حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 3 سنوات.



كما تتضمن الوظائف أيضا، 20 عامل شحن وتفريغ، على أن يكون المتقدم للوظيفة يقرأ ويكتب، وأن يتراوح عمره بين 20 إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01028043482، أو التوجه لمقر الشركة في 87 شارع رقم 1، مدينة المعلمين، أسيوط.