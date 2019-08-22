هداية ملاك تتوج بذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:55 م
أحرزت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية الذهبية في منافسات وزن -67 كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب.
حققت هداية الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوت ديفوار ماري فريديريك إيكبيتيني .
وفازت هداية في أول مبارياتها على لاعبة مالي فانتا تراوري بنتيجة 24-4، ثم فازت في مباراة نصف النهائي على لاعبة نيجيريا إليزابث أولوتي انياناشو بنتيجة 14-6.
وبذلك يرتفع رصيد التايكوندو المصري بدورة الألعاب الإفريقية إلى 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية.
تقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.
حققت هداية الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوت ديفوار ماري فريديريك إيكبيتيني .
وفازت هداية في أول مبارياتها على لاعبة مالي فانتا تراوري بنتيجة 24-4، ثم فازت في مباراة نصف النهائي على لاعبة نيجيريا إليزابث أولوتي انياناشو بنتيجة 14-6.
وبذلك يرتفع رصيد التايكوندو المصري بدورة الألعاب الإفريقية إلى 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية.
تقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.