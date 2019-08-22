هداية ملاك تتوج بذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية

أحرزت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية الذهبية في منافسات وزن -67 كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب.



حققت هداية الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوت ديفوار ماري فريديريك إيكبيتيني .



وفازت هداية في أول مبارياتها على لاعبة مالي فانتا تراوري بنتيجة 24-4، ثم فازت في مباراة نصف النهائي على لاعبة نيجيريا إليزابث أولوتي انياناشو بنتيجة 14-6.



وبذلك يرتفع رصيد التايكوندو المصري بدورة الألعاب الإفريقية إلى 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية.



تقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.