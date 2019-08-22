منتخب مصر للسباحة يتوج بفضية سباق التتابع المختلط بدورة الألعاب الإفريقية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:50 م
توج منتخب مصر للسباحة بالميدالية الفضية بسباق التتابع المختلط ٤×١٠٠ متنوع بزمن ٣:٥٣:٩٣ دقيقة، وذلك بدورة الالعاب الافريقية المقامة حاليا بالمغرب حتى 31 أغسطس الجاري.
وحصد منتخب مصر للسيدات للسباحة فضية سباق التتابع ٤×٢٠٠ سباحة حرة بزمن ٨:٤٠:٢٩ دقيقة.
وأحرز المصري أحمد سالم برونزية سباق ٤٠٠ متر متنوع فى منافسات السباحة بزمن ٤:٢٨:٣٥ دقيقة.
وحصد منتخب مصر للسيدات للسباحة فضية سباق التتابع ٤×٢٠٠ سباحة حرة بزمن ٨:٤٠:٢٩ دقيقة.
وأحرز المصري أحمد سالم برونزية سباق ٤٠٠ متر متنوع فى منافسات السباحة بزمن ٤:٢٨:٣٥ دقيقة.