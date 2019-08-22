ميسي اليابان: متحمس للمشاركة مع ريال مايوركا

أكد الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد، المُعار مؤخرًا لصفوف ريال مايوركا، جاهزيته للظهور الأول بقميص فريقه الجديد في الليجا.



وأعلن ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع ريال مايوركا على إعارة "ميسي اليابان" حتى نهاية الموسم الجاري.



وقال كوبو خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "سعيد جدًا بانضمامي لصفوف ريال مايوركا، لم أتحدث مع المدير الفني فيسنتي مورينو، ولكني متحمس جدًا للعب والمشاركة".



وأضاف "أنا جاهز للعب في مباراة الأحد المقبل، ولكن سنرى ما سيحدث لاحقًا".



يُذكر أن ريال مايوركا الصاعد حديثًا إلى الليجا حقق الانتصار في الجولة الأولى بنتيجة (2-1) على إيبار، ويستضيف الأحد المقبل، نظيره ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الثانية.