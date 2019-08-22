إصابة حمدالله بالتواء في المفصل

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حجم الإصابة التي تعرض، الدولي المغربي، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، خلال مباراة فريقه ضد ضمك، التي جرت مساء اليوم الخميس.



واستهل العالمي، حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز علي ضيفه الصاعد حديثا لدوري الأضواء، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موسم 2019 – 2020.



وذكرت صحيفة ” الرياضية” السعودية، إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، أظهر إصابته بالتواء خفيف في المفصل.



وكان هداف النسخة الماضية من الدوري السعودي، قد تم استبداله مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بداعي الإصابة، علمًا إن اللاعب تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفارس نجد، في الدقيقة 45.



بهذا الفوز يحصد نصر نتوس، أول 3 نقاط في الموسم الجديد بدوري المحترفين، بينما فشل ضمك، في حصد أية نقطة في مباراته الأولي في تاريخ المسابقة.