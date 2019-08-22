نافاس يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن ساعات كيلور نافاس في ريال مدريد أصبحت معدودة بعدما قدم طلبًا للرحيل عن النادي هذا الصيف، وهو في مفاوضات مع باريس سان جيرمان.



كان البطل الفرنسي مهتمًا بالفعل بكيلور في نهاية يونيو وتوصل إلى اتفاق مبدئي مع حارس المرمى الكوستاريكي. لم تؤتي العملية ثمارها لأن باريس سان جيرمان أراد التوقيع معه دون مقابل، بينما كان ريال مدريد يرفض التخلي عنه مجانًا. لكن تغير موقف النادي الأبيض. في الوقت الحالي، يدرس مدريد إمكانية فتح الباب أمام كيلور والاستفادة من توفير راتبه السنوي البالغ 5 ملايين يورو صافية (حوالي 10 مليون يورو بحساب الضرائب). مع الأخذ في الاعتبار أن لديه عامين إضافيين في عقده مع مدريد، فإن النادي سيوفر حوالي 20 مليون يورو.



منذ وصول ليوناردو إلى الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان هذا الصيف كان دوناروما الخيار الأول للنادي الفرنسي لتعزيز حراسة مرماه. ومع ذلك فإن طلبات ميلان المالية العالية هي السبب الرئيسي وراء فتح باريس سان جيرمان لملف نافاس من جديد.



ويطالب نافاس براتب 7 ملايين يورو أي بزيادة قدرها 2 ملايين يورو للانتقال إلى حديقة الأمراء.