نابي كيتا يغيب عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية مساء اليوم الخميس، أن هناك حالة من القلق داخل نادي ليفربول الانجليزي بسبب إصابة لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا الأخيرة.



وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية، أن الغيني نابي كيتا سوف يغيب عن مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الردز ضد تشيلسي الأسبوع الماضي في كأس السوبر الأوروبي.



وذكرت صحيفة “الديل ميل” الموثوقة أن الأمر لن يقتصر فقط على غياب نابي كيتا ضد آرسنال بل من المتوقع غياب اللاعب الغيني لفترة أطول من ذلك.



وتعرض نابي كيتا لإصابة عضلية خلال أخر تدريب لليفربول قبل يوم واحد من مباراة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الأمر الذي جعله يغيب عن مباراة البلوز ولقاء ساوثهامبتون يوم السبت الماضي.