الفارس محمد طاهر زيادة يستهدف ذهبية الفردى

أعرب محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية عن سعادته بالفوز بالميدالية الفضية مع المنتخب بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام حاليا بالمغرب.



وأضاف زيادة انه يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية في الفردى، مؤكدا أن هناك دعم لا محدود من قبل وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأوليمبية ومسئولو البنك الأهلى المصرى، بالإضافة الى روابط الرياضية المسوق الحصرى لى

وكان منتخب مصر للفروسية قد أضاف فضية في منافسات الفرق بقفز الحواجز بدورة الألعاب الأفريقية الجارية بالمغرب وفاز المنتخب الجزائرى بالبرونزية.



ويضم المنتخب كل من محمد طاهر زيادة ونايل نصار ومحمد طلعت وعبد القادر سعيد.