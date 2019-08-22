مدافع جالطة سراي ينضم لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا، اليوم الخميس، عن إبرامه صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا للحساب الرسمي لألميريا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن النادي الإسباني أعلن التعاقد مع مدافع جالطة سراي فالنتين جيمس لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.



وكان ألميريا قد تعاقد مع عدة صفقات بعد انتقال ملكيته للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على رأسها ضم إيفان باليو وجياني رودريجيز ويانيس رحماني وجونزالو بيينو وخوان إيبيزا وتانو بونين وماتيو بابيرنيه.



وكان تركي آل الشيخ قد اشترى نادي ألميريا من مالكه السابق ألفونسو جارسيا.