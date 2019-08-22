توفيق عكاشة منفعلًا: "محدش بيشتغل في مصر غير السيسي"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لا يرى أحدا يعمل في هذه الدولة سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حلقة برنامج "مصر اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، طالبه فيها بالتحري عن صناعة الجلود في مصر، ومن المسئول عن تدميرها وأن تفقد مصر واحدة من أهم مميزاتها التصديرية.



وتابع: "كنا نصدر منها منا الجواكيت والأحذية والشنط والجلد الخام، وكانت تأخذها كبرى المصانع الإنجليزية والفرنسية والإيطالية ويقومون بإعادة تصنيعها ويطلقون عليها "برندات".



وأكد أنه اشترى حذاء في عام 2013، من الخارج بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

