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رياضة

تشامبرلين يجدد عقده مع ليفربول حتي 2023

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقده مع لاعب الوسط أليكس تشامبرلين لفترة إضافية.

ونشر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إنه جدد تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي بعقد طويل الأمد دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن صاحب الـ26 عاما سيبقى مع الفريق 4 مواسم أخرى، وتحديدا حتى موسم 2022-2023.

وانتقل تشامبرلين إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي في صفقة قُدرت قيمتها بـ35 مليون يورو.

ونجح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في الاستفادة من اللاعب الإنجليزي، من خلال إعادة توظيفه في مركز لاعب الوسط بدلا من الجناح.

وأصبح تشامبرلين أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة ليفربول، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبريلنيسان قبل الماضي.

وظل لاعب الوسط الإنجليزي بعيدا عن المشاركة مع "الريدز" بسبب الإصابة، حتى نجح في العودة مجددا قبل نهاية الموسم الماضي.

وقال تشامبرلين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "من المثير بالنسبة لي أن أوقع على عقد جديد مع النادي، أشعر أنها فرصة جيدة لتعويض العام الذي تغيبت فيه عن الملاعب".

وأضاف: "لا تمتلك فرصة اللعب لليفربول في كل يوم، أنا متحمس للغاية لتجديد تعاقدي مع الفريق لفترة إضافية".

وأردف: "أعد الجماهير أنني سأبذل قصارى جهدي خلال الفترة المقبلة، ربما قدمت مستويات سيئة في بعض المباريات، لكنني سأعمل دائما على مواصلة الجهد من أجل تصحيح الأخطاء".

وأتم: "أتمنى أن أنجح في تقديم بعض الأمور المميزة كما فعلت قبل الإصابة".
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