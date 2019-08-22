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رياضة

رجل المرحلة «1»

«المعلّم والفاشل».. مَنْ يصلح لقيادة الفراعنة؟

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:35 م
ميدو وحسن شحاتة
ميدو وحسن شحاتة
سعيد علي
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بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أصبح الشغل الشاغل لـ«الجبلاية» ووزارة الشباب والرياضة اختيار المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، وسط خلافات حول الرجل الأنسب لقيادة «الفراعنة» فى المرحلة المقبلة.

وما بين أسماء مثل: حسن شحاتة وحسام البدرى وأحمد حسام «ميدو» وإيهاب جلال وحسام حسن، تسلط «الدستور» الضوء على مواصفات كل مدرب منهم ومدى تناسب قدراتهم وأفكارهم مع احتياجات ومتطلبات الفريق الوطنى فى المرحلة المقبلة.




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