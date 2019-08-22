الليلة الختامية لمولد الشيخ حسانين بالمنصورة

احتفل المئات من أهالى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة من أنصار الصوفية، بمولد الشيخ حسانين بوسط مدينة المنصورة.



واحتشد المواطنون داخل ميدان الشيخ حسانين فى الليلة الختامية وسط أجواء احتفالية يغلب عليها الطابع الروحاني، احتفالًا بمولد الشيخ حسانين الشهاوي الذى ولد بمنية البصل مركز المحلة بمحافظة الغربية واشتهر بعدد من الكرامات.



وقال محمود عبد النبى من أهالى محافظة الغربية، أن الشيخ حسانين الشهاوى كان يصلى فى ماء النيل يفرش سجاته ويصلى على المياه، مشيرًا إلى أنه شاهد جثمان الشيخ أثناء هدم الضريح، وبنائه مرة أخرى دون أن يطرأ أي تغير على جثمانه.



يذكر أن مسجد الشيخ حسانين الواقع وسط مدينة المنصورة، من أقدم المساجد في المدينة وسميت المنطقة الواقع بها باسمه، ويضم مجمعا للخدمات به دار مناسبات وعيادة ومجمع ثقافي وقاعات تدريب ويوجد بجواره ضريح الشيخ.



والشيخ حسانين ولد بمحافظة الغربية، وانتقل لمدينة المنصورة، ويقال إن نسبه يعود إلى السيدة فاطمة بنت الرسول والإمام علي كرم الله وجهه، وكان من أولياء الله الصالحين تبعا للروايات.