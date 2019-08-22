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محافظات

محافظ الغربية يوجه الأجهزة التنفيذية بتحسين الخدمات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:30 م
محافظ الغربية هشام
محافظ الغربية هشام السعيد
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وجه محافظ الغربية هشام السعيد اليوم الخميس الأجهزة التنفيذية ببذل قصارى جهدها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكلهم، مؤكدًا تكثيف التواجد الميداني وسط المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري اليوم الخميس بالمواطنين من كافة مراكز وقرى المحافظة؛ للتعرف على شكواهم وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تلبية متطلباتهم وحل مشاكلهم.

وطالب المحافظ، مسئولي مديرية الصحة بسرعة إنهاء إجراءات استصدار قرار علاج على نفقة الدولة وتوفير العلاج المناسب لمواطنة مريضة بتكسير الصفائح الدموية، على أن يتم صرف 1000 جنيه مساعدة مالية لها من باب الأمل بالديوان العام.

كما وجه المحافظ مديرية التنظيم والإدارة بعرض آلية استخراج بطاقة تأمين صحي لمواطنة وإدراجها بنسبة الـ 5% من ذوي القدرات الخاصة، نظرًا لظروفها الصحية.

وأصدر المحافظ تعليماته للتأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات تحويل طفلة مريضة بمرض جلدي، يسبب لها تشوهات، إلى المركز الطبي العالمي والمتابعة المستمرة لحالة الطفلة، موجها بصرف مبلغ 1000 جنيه من باب الأمل و1000 جنيه أخرى من مديرية التضامن الاجتماعي لأحد المواطنين التمس خلال اللقاء الحصول على مساعدة مالية لظروفه الصحية والمعيشية، وكذا صرف 1000 جنيه لطفلة تقوم بالغسيل الكلوي، على أن تقوم مديرية الصحة بفحص حالتها وإيجاد سبيل لتركيب "كانولا" داخلية دون تحميلها أي أعباء مالية.
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